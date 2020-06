La diputada María José Hoffmann (UDI) agradeció la labor del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, durante la crisis sanitaria y afirmó que él no podía evitar los contagios de COVID-19.

La parlamentaria gremialista participó este lunes del panel de La Mañana de Chilevisión, donde dijo que al ex secretario de Estado “le tocó enfrentar la parte más dura” y dijo que espera que a partir de las próximas semanas “empecemos a aplanar la curva”.

Hoffmann le deseó éxito a Mañalich y dijo que “quiero agradecer de corazón todo el tiempo y el sacrificio que nos dedicó durante estos meses”.

De acuerdo a la diputada, Mañalich “no es responsable” de que Chile se encuentre entre los seis países del mundo con mayor número de contagios por millón de habitantes. “Todas las medidas que tomó el ministro fueron para evitar que esta crisis, que es mundial, nos afectara lo menos posible. Me parece que se anticipó”, aseguró.

Además, manifestó que “él no puede evitar los contagios, seamos serios. Él no podía evitar los contagios ni que el bicho llegara a nuestro país, e hizo todo lo que pudo desde el primer día. Yo sé que no es simpático, que no era el mejor político de caerle bien a todo el mundo, pero hizo la pega que tenía que hacer. Él no nos deja esas cifras, son las cifras que lamentablemente (…) son responsabilidad de todos”.

“A él no le piden la renuncia”

Por otro lado, Hoffmann sostuvo que el presidente Sebastián Piñera no le pidió la renuncia a Mañalich, sino que él ya había puesto su cargo a disposición con anterioridad debido al “agotamiento” y a que “él sabía que a partir de las críticas estaba generando un ambiente que no era el más correcto”.

“A él no le piden la renuncia. Esto es parte de una decisión súper conversada”, aseguró.

Finalmente, planteó que “hay que mirar para adelante y agradecer todo lo que hizo por nuestro país”.