La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, pidió perdón ante su “impresentable error” por no encontrarse presente durante la votación de la reforma tributaria, cuyo voto era fundamental para aprobarla.

Cabe recordar que el miércoles pasado, el proyecto obtuvo tres abstenciones, 71 votos en contra y 73 a favor. La ausencia de Viviana Delgado (PEV), Mónica Arce (independiente electa por cupo Humanista) y Pamela Jiles (PH) terminó cerrando la puerta al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

¿Qué dijo Delgado?

“Parto por reconocer mi impresentable error, no tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Entendiendo la rabia que sienten las personas, le pido a cada una y cada uno perdón”, expresó la parlamentaria durante esta jornada.

“Asumo mi completa responsabilidad, es mi deber estar atenta al momento de las votaciones; mi intención siempre fue aprobar, inclusive estaba inscrita para dar mi discurso apoyando la reforma”, agregó.

Finalmente, recalcó que no hubo “ningún intento de mi parte de operación política alguna, para que no se siga dañando la imagen de mi partido”.

He guardado silencio para hablar cara a cara con miembros de mi comité parlamentario y pedir perdón públicamente en el Congreso. Hoy tomé la decisión de salir de mi comité. Agradezco la solidaridad de quienes tambien lo hicieron. No soy ni seré parte de ninguna operación politico

“Me gritó”: Delgado y el altercado con ministro de Educación

En el marco de la votación de la reforma tributaria, la diputada Delgado acusó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de gritarle luego de un altercado registrado en el Congreso Nacional por la reapertura de un colegio en Maipú.

“Le estaba pidiendo la reapertura de un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del Municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado de que lo vapulearan, que tenían más de 3 mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé”, dijo Delgado a La Tercera.

Las primeras informaciones recabadas desde el Congreso señalaban que la parlamentaria la habría pedido que se calmara. “Yo le decía que se calmara. Un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento muy mal, estoy en enfermería”, agregó.

La parlamentaria debió ser llevada a enfermería tras sufrir una crisis hipertensiva luego de la discusión. Posteriormente, el secretario de Estado pidió disculpas públicas.