La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, acusó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de gritarle luego de un altercado registrado en el Congreso Nacional por la reapertura de un colegio en Maipú.

En conversación con La Tercera, la diputada señaló que “le estaba pidiendo la reapertura de un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del Municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado de que lo vapulearan, que tenían más de 3 mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé”.

Las primeras informaciones recabadas desde el Congreso señalaban que la parlamentaria la habría pedido que se calmara. “Yo le decía que se calmara. Un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento muy mal, estoy en enfermería“, agregó Delgado.

Versión del ministro de Educación

Minutos después del altercado con la diputada, el secretario de Estado salió a pedir disculpas públicas frente a las cámaras. “Ambos sostuvimos un dialogó más bien acalorado y, por mi parte, quiero ofrecer sinceras disculpas respecto a la manera que condujimos ese dialogo”, señaló Ávila.

Además, el ministro se mostró arrepentido ante la discusión con la diputada: “no ha sido nunca mi espíritu, llevo un año trabajando aquí y saben que mi espíritu es dialogante con todos los sectores políticos (…) No es la forma en la que yo me relaciono con las personas y creo que tenemos que conversar para llegar a una resolución”.

Reacciones de parlamentarios

La discusión se dio en el marco de las conversaciones por el Estado de Excepción y el cierre de la Fundición Ventanas.

Varias diputadas y diputados habrían salido de la sala luego de que la diputada del Partido Ecologista habría sufrido una descompensación.

El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, salió de la Sala y aclaró que la parlamentaria oficialista se encentraba estable luego de haber sido llevada a enfermería tras sufrir una crisis hipertensiva.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, valoró las disculpas ofrecidas por el ministro, pero repudió la actitud del titular de Educación. “No puede existir este tipo de tratos entre ministros y parlamentarios y viceversa”, expresó.