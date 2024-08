Diosdado Cabello acusa al Presidente Boric de venderse a las transnacionales: “Hay dos millones de personas que no podrán pagar la luz”

En esta ocasión, el líder venezolano arremetió contra el Mandatario nacional por los cortes de luz y agua a raíz del temporal recién pasado.

El número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, volvió a arremeter en contra del Presidente Boric.

En esta ocasión, el líder venezolano arremetió contra el Mandatario nacional por los cortes de luz y agua a raíz del temporal recién pasado. Situación que provocó múltiples protestas por parte de personas que quedaron sin luz.

“No, las protestas en Chile no es nada más por eso”, comenzó diciendo Diosdado.

“Las protestas en Chile tienen que ver con que terminaron de privatizar la electricidad y hay como dos millones de personas que no tienen luz ahora, porque no pueden pagar y no podrán pagar”, acusó el 2 del régimen.

“Boric trabajando para las transnacionales”, cerró.