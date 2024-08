“Dinero que vence”: El reclamo de un usuario que encontró tarjeta Bip! del Metro olvidada y cuyo saldo estaba caduco

Vicente Pino Ampuero escribió una carta al director a El Mercurio para quejarse por una situación particular que vivió con el sistema de transporte público y, en específico, con la tarjeta Bip!, uno de los principales medios de pago del sistema.

Las Cartas al Director de diario El Mercurio suele ser un lugar de amplio debate político e intelectual, pero también es un espacio para diversos reclamos por parte de los lectores de dicho medio.

Uno de esos reclamos, que suele no ser común, es el que hizo el señor Vicente Pino Ampuero. El lector escribió una carta al director para quejarse por una situación particular que vivió con el sistema de transporte público y, en específico, con la tarjeta Bip!, uno de los principales medios de pago del sistema.

A través de una misiva titulada “dinero que vence”, el usuario contó su historia: “Esta semana, al ordenar mi clóset, encontré una tarjeta Bip! del Metro de Santiago. Al viajar me acerqué a un tótem de información, el cual me indicó que esta tarjeta tenía un saldo de $19.200″, comenzó contando.

Hasta ahí todo bien, pero después vino lo inesperado. “Feliz, quise pasar el torniquete, el cual me lo impidió. Fui a la caja, donde se me indicó que la tarjeta estaba vigente, más no el dinero. El valor allí indicado había vencido”.

Ante la desafortunada situación, Pino Ampuero cerró con una curiosa reflexión: “Quiero manifestar mi malestar con la Casa de Moneda, he buscado en todos los billetes y no aparece fecha de vencimiento”.

CNN Chile hizo una revisión de la página web de la tarjeta Bip! y efectivamente, en sus condiciones, se explica que el saldo tiene una duración máxima de dos años, tras lo cual el dinero se pierde.

“Su saldo se encuentra sujeto a caducidad, luego de 2 años de inactividad, lo que puede ser extendido por 1 año más”, se señala en uno de sus puntos.