El presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, respondió a los comentarios realizados por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien aseguró que Miguel Crispi, jefe de los asesores del presidente Gabriel Boric, le ocultó información al mandatario sobre las irregularidades de los convenios suscritos con la fundación Democracia Viva.

Vela señaló que las declaraciones de Contreras “no aportan ningún nuevo antecedente para la Fiscalía“.

“Desde Revolución Democrática, hemos colaborado desde el primer momento en esclarecer los hechos. Hemos manifestado que no habrá espacio para la corrupción ni la impunidad, y en ese sentido, hemos colaborado de manera proactiva para que esta causa pueda avanzar”, comentó.

Además, mencionó que “la causa relacionada con el ex subdere Miguel Crispi, según nuestro conocimiento, ya no está vinculada al caso Democracia Viva, sino únicamente a la querella presentada por dos diputados Republicanos, quienes no han aportado ningún antecedente”.

En ese sentido, Vela aclaró que esperan que aquellos que están siendo imputados en esa causa puedan ser interrogados lo antes posible para esclarecer los hechos, tal como se ha solicitado.