La diputada Natalia Castillo (RD) recibió duras críticas luego de publicar un video donde acusó que una de las canastas que entrega el Gobierno llegó a su domicilio, en lugar de a las “familias que realmente no están pudiendo parar la olla”.

Tras la viralización del video, desde el Frente Amplio confirmaron a CHV Noticias y CNN Chile que la caja fue donada a la red de apoyo Ñuñoa Solidaria, ya que la municipalidad de la comuna no recibe canastas de regreso.

La diputada, que recurrirá a la Contraloría para entregar los antecedentes, comentó que contactó al municipio, desde donde le explicaron que el error ocurrió porque realizan la entrega por barrios, “sin distinguir” entre las personas y sus ingresos. De hecho, la canasta también llegó a sus vecinos.

Su denuncia, sin embargo, generó todo tipo de reacciones y desde el oficialismo acusaron a Castillo de armar un “show”.

El diputado Diego Schalper (RN) comentó: “colega: el barrio lo elige el Alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales. En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta”.

A través de un video, el parlamentario dijo que Castillo quiso “montar un show” y que “bastaba con que ella rechazara la caja, la pusiera a disposición de las autoridades y se repartiera en otro lugar”.

Colega: el barrio lo elige el Alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales. En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta. https://t.co/L0DjLGy4Ux — Diego Schalper (@Diego_Schalper) June 12, 2020

En respuesta, Pablo Vidal (RD) le aclaró a Schalper que “el problema no es sólo la caja que le entregaron a la diputada Castillo, el problema son las miles de cajas mal distribuidas”.

Cuidado @Diego_Schalper, el problema no es solo la caja que le entregaron a la Diputada @ncastilo, el problema son las MILES de cajas mal distribuidas. ¿Qué tal si le pedimos al Gobierno que termine con lo de las cajas y sus instructivos, y aumente significativamente el IFE? https://t.co/036kgliJxS — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) June 12, 2020

A las palabras de Schalper se sumó el UDI Juan Antonio Coloma, quien dijo que el video publicado por la diputada “es un descriterio”. El parlamentario criticó que Castillo haya recibido la caja y la haya abierto. “Cómo se nota que les gusta donarse las cosas a ellos mismos”, comentó, haciendo un guiño a la polémica por las donaciones de los sueldos de los legisladores de RD a su propio partido.

Sebastián Torrealba (RN), en tanto, dijo que “si no la necesita devuelva la caja, sellada como estaba y se le entrega a otra persona que la necesita. En cambio la actitud es abrirla y hacer el show, aprovechar la oportunidad para la crítica pequeña. Vamos cooperando de una vez por todas”.

En redes sociales incluso se hizo trending topic #DevuelveLaCaja. Entre quienes comentaron usando ese hashtag está el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Gana 10 millones al mes, parte del cual se ‘autodona’ para financiar su reelección. Aún así, recibe una caja de alimentos destinada a las personas más pobres, la abre y arma un show para pegarle al gobierno”, comentó el ex candidato presidencial.

Diputada del 1%, elegida con apenas 4.000 votos. Gana 10 millones al mes, parte del cual se “autodona” para financiar su reelección. Aún así, recibe una caja de alimentos destinada a las personas más pobres, la abre y arma un show para pegarle al gobierno#DevuelveLaCaja https://t.co/tBr81BcK3J — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) June 12, 2020

Consultada sobre las críticas que recibió en redes sociales, Castillo respondió que “el objetivo de hacer esta denuncia de manera pública es que eso se pueda enmendar y que la ayuda llegue a las familias que lo requieren”.

“Al final está quedando a criterio de los particulares quién recibe o no la ayuda”, agregó.