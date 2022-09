Para las 9:00 horas de este viernes está programado que se retome el diálogo entre el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, con el fin de impulsar un nuevo proceso constituyente tras el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

Se prevé que la incorporación de expertos sea parte del debate político, luego que desde distintos sectores, sobre todo de la derecha, se haya planteado públicamente la idea de añadir especialistas al proceso de redacción de una nueva Constitución.

Al respecto, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, dijo que, como colectividad, “somos partidarios de que exista un rol de expertos y expertas, más bien de acompañantes al proceso, pero creemos que el protagonismo lo deben tener un órgano elegido democráticamente por la ciudadanía para redactar la nueva Constitución, lo cual no obsta que los expertos y expertas hagan propuestas, hagan mociones, participen de las comisiones, del pleno, pero no necesariamente que avancen en mucho contenido que tiene que ser para una deliberación futura”.

En ese sentido, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, añadió que “básicamente, permanecemos en la idea de que esta Constitución sea hecha por un cuerpo ciudadano electo y que el rol de los expertos sea aclarado por la derecha. No nos parece que los expertos tengan que intervenir, sino como asesores técnicos durante este proceso constituyente”.

El punto de encuentro político y los plazos también han sido parte de la conversación. De hecho, el diputado Soto indicó durante la semana que “el Servel nos hizo llegar insumos respecto de lo que consideran plazos razonables y adecuados desde el punto de vista técnico, logístico y administrativo (…), pero evidentemente que las decisiones son políticas y, como principio, queremos que este proceso constituyente nos una y no nos divida, y si queremos que nos una, es necesario no transformarlo en una contienda electoral. No contaminar el proceso constituyente en un gallito entre la izquierda, la derecha y el centro, el Gobierno y la oposición, y eso significa alejarlo y separarlo lo más posible de otro tipo de contexto o contiendas electorales”.

“Este proceso constituyente debe correr por carril propio”, añadió.

Tras ello, el senador Elizalde dijo que, socialmente, “estamos en el proceso de diálogo para generar un mejor clima y, tal como señalamos, nadie puede ser excluido, nadie debe ser excluido del proceso de diálogo para la nueva Constitución: ningún actor político y por cierto tampoco el Gobierno”.

Las últimas palabras de Elizalde se refieren a la molestia que presentó públicamente Chile Vamos, donde exigieron que el Ejecutivo tome distancia del proceso de diálogo. Esto habría sido recibido por la administración del presidente Gabriel Boric, ya que se restó de las conversaciones que se realizarán este viernes.

Sin embargo, añadió el parlamentario socialista, “es altamente probable que el Gobierno se incorpore (…) en las reuniones siguientes acompañando el proceso, más aún cuando se trata de un órgano colegislador”.

“Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero hemos dialogado con los distintos actores para que generen las condiciones para que se incorpore plenamente, eventualmente, en las sesiones siguientes”, sentenció.

Respecto al proceso en general, el mandatario comentó en medio de su viaje a Estados Unidos, que, como Gobierno, “entendemos que nuestro principal rol hoy día es facilitar ese acuerdo y gobernar, hacernos cargo de las urgencias de hoy día”, no obstante, “sí hay ciertas cosas que me parece que son evidentes: el pueblo chileno se pronunció por una nueva Constitución, escrita por un órgano específicamente 100% para ese fin, por lo tanto, la idea de que la nueva Constitución se pueda llegar solamente entre un acuerdo de los partidos políticos o de un grupo de expertos designados por los partidos políticos me parece que nos respondería al mandato que el pueblo de Chile estableció en el plebiscito de entrada”.