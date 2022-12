Este lunes se retoma el diálogo a través del cual los partidos con representación parlamentaria y otras colectividades buscan impulsar en nuevo proceso constitucional.

La instancia ocurre luego que la semana pasada estuvieron cerca de firmar el pacto político, pero este se vio entrampado debido a las posiciones entre la oposición y el oficialismo por la elección del órgano que redactaría el nuevo borrador de Constitución y su composición.

Desde el oficialismo critican y dicen que el partido en formación Amarillos por Chile ha influenciado en la posición de Chile Vamos sobre este tema.

Respecto al proceso de diálogo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sostuvo en Tolerancia Cero de CNN Chile que “ha sido difícil llegar a un acuerdo, pero se ha persistido en la búsqueda de acuerdo. Quiero resaltar eso, porque cuando se quieren romper las negociaciones, las conversaciones, es muy fácil romperlas (…). Aquí se ha continuado conversando”.

“A pesar de que no se ha llegado a acuerdo, ha habido una persistencia en buscarlo y eso quiero resaltarlo, porque eso nos abre todavía una esperanza de que se logre una solución”, añadió.

De este modo, la ministra reiteró que “existe efectivamente la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo. Si eso llegara a pasar, creo que lo que tenemos que hacer es darle la posibilidad al Congreso de pronunciarse con las distintas opciones, darle la posibilidad a la ciudadanía si fuera necesario en un plebiscito de entrada”.

#ToleranciaCero | Ministra Tohá: "Ha sido difícil llegar a un acuerdo (constituyente), pero se ha persistido en la búsqueda de acuerdo (…) Cuando se quiere romper la negociación, es muy fácil romperla. Aquí se ha continuado conversando". 📡 En vivo: https://t.co/UIUu2WyX0B pic.twitter.com/PPMXbItEQw — CNN Chile (@CNNChile) December 12, 2022

Posición de los partidos

Con relación a los puntos en cuestión, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, indicó a CNN Prime de CNN Chile: “¿Qué proponemos nosotros? Bueno, la propuesta de Chile Vamos, que ellos mismos la hicieron el 14 de septiembre, que es un órgano de 50 personas elegidas como se eligen hoy las circunscripciones senatoriales, que sea 100% electo, paritario y que de esa manera sea más acotado el debate, pero que sea 100% democrático”.

“Esa es la propuesta que hizo la derecha y que hoy la derecha se está desdiciendo, señalando que, según ellos, las condiciones cambiaron, pero insistimos en la propuesta de ellos”, agregó.

Bajo ese punto, el parlamentario comentó que, a su juicio, “esa podría ser una salida, de que recibamos esa propuesta de la derecha, que le sumemos los bordes, los principios, el arbitraje y con ello podamos resguardar los miedos que tiene la derecha frente a este nuevo proceso”.

Posición similar manifestó Natalia Piergentili, presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), quien dijo que, como colectividad, “creemos que la propuesta que hicimos el viernes, de un órgano 100% electo con expertos con derecho a voz para asesorar, para acompañar y que ayuden en la armonización de las transitorias, nos parece que es una propuesta que ha estado dentro del contexto de la legitimidad, de la coherencia, de tener un proceso sobrio, de tener una Constitución minimalista, pero no por eso neutra; donde además, están los incentivo de los bordes, etcétera”.

“Por lo tanto, nos parece que sobrearropar, sobrecuidar, el proceso como quiere Chile Vamos es denostar el sentido común de la ciudadanía y también del legítimo aprendizaje que todos tuvimos con el proceso anterior”, añadió.

En tanto, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, criticó el rol de Amarillos por Chile en el diálogo constituyente.

“La percepción que hemos tenido es que cada vez que hemos estado cerca de llegar acuerdo con, por ejemplo, Javier Macaya (UDI), Diego Schalper (RN), etcétera, llega Amarillos y tensiona la negociación y corretea a la derecha, a Chile Vamos, hacia posiciones más bien extremistas que terminan boicoteando la mesa con argumentos que son muy difíciles de tragar en pleno siglo XXI (…) como que ir a elecciones es populismo. O sea, ¿de qué estamos hablando?”, expresó.

¿Qué dice la oposición?

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, dijo “que frente a las dos posturas que estaban sobre la mesa: un órgano 100% electo y un órgano 100% electo por el Congreso; tengamos la posibilidad de tener la mixtura de una representación mayoritaria de personas electas por la ciudadanía y un número de expertos relevantes con derecho a voz y voto”.

“Acá lo que ha estado en tela de juicio por parte del oficialismo es la legitimidad del Congreso, cuestión que nosotros nos estamos dispuestos a transar, debido a que justamente el Congreso Nacional tiene todas y cada una de las condiciones para elegir expertos que le den estabilidad, sentido común”, aseguró.

En tanto, la presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, expresó que “la ciudadanía lo que quiere es un proceso que termine pronto, que sea acotado en el tiempo, que tenga conocimiento técnico y no hay ningún estudio de opinión que no demuestre que mayoritariamente las personas quieren la presencia incidente de especialistas en los temas, y no solo personas que tienen una ideología que quieren instalar”.

“La falta de neutralidad en el análisis de los temas yo creo que hizo fracasar ese borrador, por eso es tan importante que en este caso el proceso de selección de esos especialistas tenga un rigor mayor”, indicó.

Finalmente, Cristián Warnken, presidente del partido en formación Amarillos por Chile, descartó la influencia mayoritaria que pueda tener la colectividad en el proceso.

“Somos un partido chiquitito. Se ha exagerado la influencia de Amarillos en este proceso. Vamos a aportar para que se llegue a un acuerdo”, sostuvo. “Yo quiero transmitir un mensaje de esperanza. Yo creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo, si no sería francamente vergonzoso”, agregó.

Finalmente, Warnken dijo que, como colectividad, “no vamos a cambiar la opinión por una encuesta u otra encuesta y tampoco lo estamos usando como el único referente, pero es evidente que el país quiere gente preparada en la convención, eso es evidente. Esa es una demanda, hay que darle una forma a eso y solamente un tercio, si tampoco estamos pidiendo que sea ni la mitad”.