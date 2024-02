El exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Contreras, expulsado de la institución y sentenciado a 12 años de prisión por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco, quedará en libertad en las próximas horas.

Esto ocurre después de que la Corte Suprema aceptó de forma unánime el recurso de nulidad presentado por su defensa y emitió una nueva sentencia que reduce su condena a 540 días de cárcel. La condena se da por cumplida considerando el tiempo que pasó en prisión preventiva: desde el 5 de noviembre de 2021.

Los jueces argumentaron principalmente que no hubo intención deliberada de matar a su compañera y recalificaron el accidente como cuasidelito de homicidio.

“No aparece antecedente alguno encaminado a establecer que haya existido de parte del acusado la intención positiva de dañar a la funcionaria Vivanco; asimismo, cabe descartar la posibilidad de un dolo eventual, por no existir elementos de juicio que lleven a esa conclusión y, además, por cuanto no resulta racional estimar que hayan actuado de ese modo, de haberse representado como posible la muerte de aquella a consecuencias de su actuar, sin que le importara que ello ocurriera“, reza el fallo al que tuvo acceso El Mercurio.

El escrito indica también que “resulta más ajustado a la razón concluir que, aun de haberse representado la posibilidad de que sus actos imprudentes podrían causar algún daño a la víctima, desechó totalmente esa posibilidad, incurriendo en culpa con representación”.

El caso

La subinspectora Valeria Vivanco, de 25 años, falleció en medio de un confuso operativo policial el 13 de julio de 2021 en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

En medio del operativo, los detectives intentaron fiscalizar un auto estacionado. Cuando los sujetos trataron de darse a la fuga, Contreras abrió fuego, impactando a su compañera.

Contreras negó haber disparado a Vivanco y acusó a otro compañero, el subcomisario Felipe Gallardo, a pesar de que las pericias establecieron que tenía pólvora en sus manos.

Dicha teoría finalmente fue descartada por el Ministerio Público, que lo imputó como responsable del hecho, logrando que la justicia lo declarara culpable.