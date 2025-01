“No estoy capacitada para cuidarlo”: Los detalles revelados por los audios de imputada por parricidio de joven tetrapléjico

Sonia del Carmen Paillao Calfucura, principal sospechosa del crimen, fue detenida luego de que se encontraran algunas inconsistencias entre las declaraciones de familiares y lo arrojado por el análisis del cuerpo de la víctima; su hijo de 28 años, quien permanecía postrado desde hace 6 años.

Polémica causó el parricidio que cometió una mujer en La Pintana tras desconectar a su hijo de 28 años tetrapléjico de la máquina que le suministraba oxígeno durante el fin de semana.

A raíz del escabroso caso, algunos de los audios que la mujer habría mandado a una amiga de su hijo tras el delito fueron revelados este lunes.

La principal sospechosa, Sonia del Carmen Paillao Calfucura, fue detenida luego de que se encontraran algunas inconsistencias entre las declaraciones de familiares y lo arrojado por el análisis del cuerpo de la víctima.

“Estas discordancias hicieron que el equipo investigativo indagara aún más en el hecho y se lograra establecer finalmente que esto había sido provocado por la madre de la víctima, que estaba al cuidado del mismo”, explicó el comisario Ángel Jaque, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

El policía enfatizó en que el joven fue puesto bajo el cuidado de diversos familiares hasta el jueves pasado, cuando llegó hasta la residencia de su madre, en donde estuvo solo 6 horas antes de ser desconectado.

Cabe mencionar que durante este fin de semana, la mujer de 51 años fue formalizada en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago y dejada bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los audios

“Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo que hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar”.

“Contesta. Yo no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo (…) tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco que haga alguna hueá porque no he podido hablarle al hueón. Contesta concha de tu madre”.

Ambos audios fueron enviados a una mujer de iniciales M.M.A. quien habría sido amiga y la encargada de cuidar a la víctima la mayor parte del tiempo desde que se conocieron al interior del hospital en 2021.

El joven de 28 años llevaba más de seis años tetrapléjico, luego de ser baleado en diciembre de 2018 en calle San Martín de La Pintana, consignó un reportaje de Radio Biobío.

Paillao fue detenida horas después del hecho, luego de que dos personas declararan haberla visto desconectando la máquina que permitía a su hijo seguir con vida.

Dos testigos del crimen

Uno de los testigos del hecho señaló que vio a la mujer caminando en la calle con un sujeto que no conocía.

Al acercarse para saludarla, le preguntó qué le pasaba, a lo que la mujer, evidentemente afligida, expresó: “Estoy cansada, no doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila”.

Tras esto, la imputada sacó la llave de su casa e ingreso sola al domicilio.

“Yo me quedé en la reja de su casa mirando hacia adentro, al igual que el acompañante de ella. En ese momento Sonia abrió el ventanal de la pieza de su hijo marquito (…) se acercó a él, le dio un beso en la frente y luego se recostó en su pecho a llorar“, agregó el testigo.

Posteriormente, según el mismo relato, la mujer habría desconectado las máquinas.

Minutos más tarde habría salido al antejardín de la casa y sentándose en el piso, mientras lloraba.

“Marquito se estaba ahogando y convulsionando, por lo que porque veía que se quejaba y se movía mucho. Al ver esto entré y me acerqué al ventanal de la pieza para ayudarlo”, sostuvo el testigo; sin embargo, mencionó que la mujer lo detuvo, agrediéndole físicamente y sacándolo de la propiedad.

En tanto, habrían pasado al menos 30 minutos hasta la llegada de un paramédico al lugar, ya que hasta ese momento la búsqueda de ayuda por parte del testigo no habría dado resultado.

Por otra parte, el hombre que acompañaba a la imputada declaró que la mujer tenía signos de haber consumido alcohol cuando ambos se encontraron e indicó a la policía que golpeó a su hijo antes de desconectarlo.