El exministro y militante de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes aseguró que fue la alcaldesa de Providencia y eventual candidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, quien le afirmó que es el candidato de Chile Vamos por Santiago.

La controversia

En medio del proceso de negociaciones políticas, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo el sábado que en Renovación Nacional y Chile Vamos llegaron a la conclusión de que “Mario Desbordes es la persona para representar y para unir a nuestro sector, y no solamente a nuestro sector, a la inmensa mayoría de quienes viven en la comuna de Santiago para ser el próximo alcalde”.

De este modo, el timonel sostuvo que, como partido y coalición, esperan hacer una muy buena campaña “y volver a darle esperanza a esa comuna tan importante para el país”.

Desbordes también afirmó que la coalición lo nominó como candidato para competir por el municipio de la capital. Sin embargo, los partidos de Chile Vamos aún no lo han ratificado como candidato.

Pese a ello, el exministro reiteró ayer que es el postulante por Santiago de su coalición. “Soy el candidato de Chile Vamos, eso no está en discusión, y espero lograr un acuerdo y un consenso mucho más amplio”, expresó.

En el contexto general, el sector está inmerso en un complejo proceso para definir quién será su postulante para competir contra la actual jefa comunal Irací Hassler (PC), quien buscará la reelección como candidata única del oficialismo.

“Evelyn me dice ‘tú eres el candidato de Chile Vamos'”

Este lunes, en entrevista con Radio Usach, Mario Desbordes insistió que es el postulante de Chile Vamos, y argumentó sus declaración con un llamado que tuvo con Evelyn Matthei. Además, apuntó contra la directiva de la UDI, presidida por el senador Javier Macaya, diciendo que “él tendrá que hacerse cargo de si dilatan esta decisión y si la pretenden dilatar hasta junio, bueno, que se hagan responsables de la reelección de Irací Hassler“.

“No ha sido buena quizás la negociación para ellos, pero eso ya no es un tema que sea de mi responsabilidad. Ellos no tenían candidatos en Santiago, no pusieron sobre la mesa jamás un nombre y, por lo tanto, yo espero que recapaciten y tengamos luego una definición de la UDI, porque por supuesto daña el que estén estas dudas y estos comentarios públicos, añadió.

Pese a ello, Desbordes sostuvo que su entendimiento y conversaciones están con Matthei. “Fue ella la que me llama y me dice ‘tú eres el candidato de Chile Vamos, de los tres partidos, esto ya está resuelto, así que échele para adelante y póngale con todo, porque estamos atrasados’“, sentenció.