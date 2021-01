El ex ministro de Defensa Mario Desbordes acusó que hay personas que harán “todo lo posible” para que él no sea candidato presidencial. Esto, luego que el senador Francisco Chahuán congelara su militancia en RN y bajara su propia candidatura, criticando la realización del Consejo General citado para este sábado.

De acuerdo a Chahuán, “acá el foco había que ponerlo en los candidatos a alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores”.

Desbordes, por su parte, lamentó la decisión del senador y dijo sentirse sorprendido porque “no es lo que acordamos”.

Además, señaló que sus declaraciones se suman a las de Carlos Larraín, “que insiste en ensuciar esta discusión interna”.

“Aquí va a haber personas que van a hacer todo lo posible por que yo no sea candidato presidencial, personas que van más allá de Renovación Nacional. Aquí está operando en gloria y majestad los poderes fácticos. Eso es lo que hay detrás de tanta acción concentrada, semanal, diaria, para tratar de bajar mi candidatura”, señaló.

Desbordes argumentó que muchos partidos de oposición van a definir a sus precandidatos presidenciales durante enero, y no en abril, como plantean algunos en RN. “Los argumentos se caen uno tras otro, pero van a seguir las zancadillas, yo tengo que estar preparado para eso”, agregó.

Respecto a la decisión de Chahuán de congelar su militancia, el ex timonel de RN sostuvo que “no existe congelar la militancia. La verdad que eso no existe en ninguna parte, no está en los estatutos, no está en la ley, no sé a qué se refiere con eso”.

El presidente de RN, Rafael Prohens, se sumó a las palabras del ex ministro y dijo que “lo que ellos están buscando es que definitivamente Mario Desbordes no sea candidato”.