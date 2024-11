Denuncia contra el presidente Boric: Abogado afirma que el mandatario fue víctima de “acoso sistemático”

El abogado Jonatan Valenzuela sostuvo que están seguros “de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida”. “Los correos permiten esclarecer perfectamente la calidad de víctima del presidente”, agregó.

La mañana de este martes, el abogado del presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, se refirió a la denuncia presentada en contra del mandatario por presunto “acoso sexual” y “difusión de registros de imágenes privadas”.

¿Qué dijo el abogado?

En un punto de prensa, Valenzuela partió señalando que desde julio del 2013 y hasta 2014, el presidente “fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora, con un nuevo episodio, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del 2024”.

“Quisiera ser muy enfático y claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”, complementó el abogado.

Valenzuela aseguró que la denunciante y el mandatario no han tenido ningún contacto desde julio del 2014. “Desde el primer momento, el presidente ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. Tanto es así que el 22 de octubre me entrevisté con el fiscal regional de Magallanes y le hice entrega de copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores”.

“El presidente Boric rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia (…). El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia”, sostuvo el jurista, quien afirmó que están seguros de que “la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente”.

Consultado sobre si el ahora jefe de Estado respondió a alguno los 25 correos que se enviaron hace 10 años, respondió que “han existido respuestas, todas respuestas que muestran la desorientación de quien recibe un correo sin ningún tipo de justificación, por ejemplo, signos de interrogación y preguntas como de qué se trata esto”.

Interpelado sobre por qué se guardaron 10 años los correos antes de hacer una denuncia, aclaró que “lo que ha ocurrido es que hay correos, como tenemos todos en nuestras casillas personales, que permiten esclarecer perfectamente la calidad de víctima del presidente de estos hechos, y ha sido, insisto, muy aclaratorio poder ponerlas en posición de la Fiscalía”.