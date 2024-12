Déficit de 13 mil millones y cuatro meses de cotizaciones impagas: Desbordes acusa irregularidades en administración de Hassler

El alcalde de Santiago destacó que recibió muy poca información al asumir la administración municipal y, además, acusó que, con el paso de los días, se han ido encontrando con mayores problemas, no solo financieros, sino también administrativos.

A una semana de asumir como alcalde de Santiago, Mario Desbordes ha emitido fuertes críticas hacia la administración de su antecesora, Irací Hassler, señalando múltiples irregularidades que afectan a la comuna.

En conversación con 24 Horas, y tal como adelantó el pasado lunes en Tolerancia Cero, Desbordes manifestó que, tras solo seis días al frente del municipio, ha identificado “varios problemas” significativos.

Entre ellos, destacó el no pago de cotizaciones a trabajadores municipales, un déficit millonario y problemas de seguridad que podrían repercutir en el futuro de la comuna.

Uno de los puntos que subrayó fue la falta de renovación del contrato para los vehículos de seguridad municipal.

“Si no logramos un acuerdo urgente y empezar la licitación nueva, Santiago se queda sin vehículos de seguridad municipal el 1 de febrero”, advirtió el alcalde.

Además, señaló serias falencias en la Corporación de Desarrollo de Santiago, describiéndola como “llena de problemas”.

Mencionó convenios recientes con Tesorería debido al no pago de impuestos y contribuciones, junto con juicios laborales en los que, según afirmó, “la administración de la corporación sencillamente no se presentó, o sea, perdimos el juicio por no presentación”.

El alcalde también criticó la falta de información entregada al momento de asumir el cargo.

“Nos entregaron muy poca información antes de que asumiéramos. Llevamos apenas una semana, se trabajó el fin de semana completo y estamos recabando la información en todas las áreas, revisando por si cuenta, auditando internamente”, explicó.

En cuanto al estado financiero del municipio, Desbordes indicó que existe un déficit de al menos 13.500 millones de pesos.

Agregó que se enfrentan a un atraso de cuatro meses en el pago de cotizaciones previsionales a los trabajadores de la corporación y que fue necesario realizar un traspaso urgente de 1.500 millones de pesos para cubrir las cotizaciones de los profesores de la Dirección de Educación.

“Están apareciendo todos los días situaciones complicadas que estamos evaluando”, concluyó.