Defensoría de la Niñez condena dichos de Macaya por sentencia contra su padre: “Declaraciones como estas solo revictimizan”

Mediante redes sociales, la entidad expresó su preocupación por las declaraciones del parlamentario que cuestionan públicamente la validez de la prueba utilizada en el juicio, la cual fue fundamental para que el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando condenara al acusado por cuatro delitos de abuso sexual.

La Defensoría de la Niñez se refirió este lunes a los dichos del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, tras la sentencia dictada en contra de su padre Eduardo Macaya por los delitos de abuso sexual.

A través de redes sociales, la entidad estatal manifestó su preocupación por los dichos del parlamentario en los medios de comunicación, que “cuestionan públicamente la prueba vertida en juicio y que sirvió para que el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando llegara a la convicción necesaria para dictar condena en contra del acusado por 4 hechos constitutivos de abuso sexual”.

“Es tarea de todos y todas, especialmente de las autoridades del país, contribuir, desde todos los ámbitos, a construir una sociedad bien tratante con niños, niñas y adolescentes, que erradique la violencia de todo tipo contra ellos y ellas”, añadió.

Finalmente, la entidad sostuvo que “declaraciones como estas solo revictimizan y no contribuyen para que víctimas de violencia sexual puedan sentirse seguras de denunciar”.

Sobre declaraciones del Senador Macaya en medios de comunicación, la Defensoría de la Niñez declara lo siguiente:

Los dichos de Macaya

Cabe recordar que Macaya había dicho que las víctimas del caso no tenían relación de parentesco con su padre, ya que “no son las nietas, es una persona ajena a la familia”.

Esto respondiendo a los dichos de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“He escuchado a la ministra Orellana en una radio diciendo cosas que son falsas respecto a este caso”, afirmó el senador en conversación con Radio Pauta, mencionando que esto puede “vulnerar los derechos específicos de los niños”.

Previamente a esto, el congresista cuestionó las pruebas que definieron la sentencia de 6 años de cárcel contra su progenitor, sosteniendo que “es una persona que es grabado en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”, lo que provocó la arremetida de la secretaria de Estado, quien aseguró que Macaya no puede cuestionar una prueba validada por el tribunal, en la que “una niña para que le creyeran, grabó lo que le pasaba a su hermana porque a ella también le había pasado“.

“Ella no puede estar entregando detalles de situaciones que no debieran ser de interés público porque hay menores involucrados. Pero no son las nietas, es una persona ajena a la familia, que yo asumo y entiendo, porque conozco el caso, las razones por las que lo hace“, sentenció el presidente de la UDI.