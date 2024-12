Defensa de Valdivia arremete contra Fiscalía: “Estoy tan agotada de que mienta tan descaradamente”

La abogada Paula Vial además desmintió la existencia de este "patrón de conducta" por parte de su representado y aseguró que no existe ninguna similitud en ambos casos.

La defensa de Jorge Valdivia, acusado por dos delitos de violación, arremetió este sábado contra el Ministerio Público, luego de que su representado volviera a prisión preventiva por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo, que surgió tras acreditar los supuestos materiales entregados por la Fiscalía, se produce luego de que se revirtiera la cautelar en su contra, y el exjugador quedara sujeto a arresto domiciliario nocturno, debido a la primera denuncia en su contra.

Paula Vial, abogada defensora de Valdivia, en conversación con La Tercera, acusó a Fiscalía de haber “farandulizado” el caso.

¿Qué dijo Paula Vial?

En la misma línea, Vial defendió la inocencia del exdeportista, asegurando que las acciones que él tuvo con ambas denunciantes fueron “consentidas”.

“Todos los antecedentes que hay en la misma carpeta investigativa muestran aquello”, añadió.

Respecto al regreso a prisión preventiva, la jurista indicó que Valdivia “estaba más o menos preparado, porque presidía la sala (el juez Alejandro Rivera), justamente quien había votado en contra la vez anterior”.

“Eso era para nosotros un antecedente muy fuerte. Así que en ese sentido no fue nada de sorpresivo“, añadió.

Sobre el hecho de que Fiscalía haya considerado más grave la segunda denuncia por violación, debido al gran número de lesiones presuntamente atribuidas al imputado, la abogada fue categórica en descartar esta postura.

“No, eso no es verdad. Estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente”, señaló.

El documento resolutorio del tribunal de alzada dio a conocer diversos factores que ayudaron a considerar la libertad de Valdivia como un peligro para la seguridad de la sociedad, que incluyen informes toxicológicos y patrones de comportamiento que sustentan las acusaciones.

La jurista también desmintió la existencia de este “patrón de conducta”, indicando además que no existe ninguna similitud en ambos casos.

“Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles”, puntualizó.