La defensa del candidato presidencial Franco Parisi repuso el recurso de nulidad interpuesto ante el 3º Juzgado de Familia de Santiago en el marco de un proceso en su contra por deuda de pensión alimenticia.

El abogado Mauricio Pavez, en representación del abanderado del Partido de la Gente, apeló a la determinación comunicada ayer por el organismo, que rechazó el primer recurso de nulidad contra la orden de arraigo nacional por el no pago de montos que superarían los $200 millones.

El postulante a La Moneda argumentó que no fue notificado judicialmente de la situación debido a un cambio de domicilio, lo que fue desestimado por el tribunal.

En tanto, en el documento presentado este miércoles se sostiene que este “se equivoca al desestimar la nulidad alegada por los fundamentos señalados, toda vez que, en la especie no se existe un procedimiento válidamente tramitado y por lo mismo no existen los presupuestos legales para aplicar algunos de los apremios previstos en nuestra legislación, por incumplimiento de pago de pensiones”.

El texto insiste en que Parisi nunca fue notificado, por lo que no forma parte del procedimiento legal y, tras enumerar una serie de hechos, sostiene que “es necesario es concluir que el procedimiento está viciado y que por ende, la única forma de enmendarlo es que se acoja la nulidad procesal alegada”.

“El no acoger la nulidad solicitada, vulnera normas de índole constitucional del debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, normas que deben ser respetadas y no ignoradas en todo procedimiento judicial, si no es así estaríamos presente ante una evidente arbitrariedad”, agrega.

Finalmente, alega que “las normas sobre alimentos y la obligatoriedad del pago de las mismas, son de suma importancia no tan solo legal sino también moral, ello no inhibe a que su cobro o discusión deba tener lugar en un debido proceso y presupuesto básico de cualquier procedimiento es que sea puesto en conocimiento de las partes en forma legal, el derecho a un debido emplazamiento”.