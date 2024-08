Caso Audios: Defensa de Luis Hermosilla afirma que abogado no “ha borrado mensajes de WhatsApp”

Juan Pablo Hermosilla, añadió que esta transparencia es crucial y que los cargos formulados por el Ministerio Público no reflejan la realidad según su perspectiva.

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, subrayó este lunes la colaboración de su hermano durante la cuarta jornada de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la indagatoria del Caso Audios.

A su llegada a la audiencia, el defensor resaltó que, a diferencia de otros casos, el celular del jurista no ha sido modificado ni se han borrado mensajes de WhatsApp.

“Un abogado me decía que no sabemos cuánto resistiríamos si nos abren el celular. El de Luis, a diferencia de otros, no tiene nada borrado”, comentó.

Además, señaló que cualquier borrado queda registrado, y en este caso, “no hay nada borrado, tienen toda la información”.

El defensor explicó que esta transparencia es crucial y reafirmó que, tras revisar el teléfono en su totalidad, los cargos formulados por el Ministerio Público no reflejan la realidad desde su perspectiva.

“Es importante mostrar esta colaboración que hemos tenido desde el día inicial”, agregó.

Esta jornada marca la cuarta sesión de formalización para Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo.

Cabe recordar que Hermosilla y Villalobos enfrentan acusaciones de lavado de activos, delitos tributarios y soborno, Angulo está imputado solo por delitos tributarios y lavado de activos.