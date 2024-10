“Hay una defensa fuera de la realidad”: La queja del rector de la USS tras declaraciones de Marcela Cubillos por alto sueldo

El rector Hugo Lavados también manifestó que en la U. San Sebastián "estamos 'pagando el pato' por una situación en que no tenemos necesariamente que ver".

“Yo creo que no ha habido gran empatía, hay una defensa fuera de la realidad”. Con esas palabras, el rector de la Universidad San Sebastián (USS), Hugo Lavados, se refirió a la defensa que durante las últimas semanas ha realizado Marcela Cubillos, luego de que saliera a la luz que recibía $17 millones mensuales bruto por actividades académicas en la casa de estudios.

En entrevista matutina, Lavados manifestó que han sido semanas de “bastante molestia porque se han planteado cosas que simplemente no son ciertas”.

“Cuando se habla de un generalizado “subsidio” a personas que están en la universidad y que no hacen su trabajo, eso no es cierto. Es un caso único, el de Marcela Cubillos, que ha sido súper explicado, todo el resto de la universidad actúa dentro de bandas salariales, que tienen que ver con el contexto. No es cierto que la universidad haya tenido un trato especial durante el Gobierno anterior, particularmente se menciona a (Sebastián) Piñera”, declaró a T13 Radio.

Posteriormente, fue enfático en señalar que el caso de Cubillos “es un caso único, absolutamente”. Aunque también admitió que fue un “error” que su contrato haya sido en calidad de académica.

Cuando se le preguntó cómo podría haber sido el contrato, el rector respondió: “Ella tenía un trabajo que lo hizo como coordinadora de publicación, y además trabajó haciendo estudios. Entre otras cosas (…) en el mundo académico, qué es lo que es investigación, tiene características muy especiales”.

Junto con ello, Lavados aseguró que al interior de la casa de estudios hay una sensación de molestia y resquemor por lo que se ha hablado sobre el tema afuera de la universidad, y que “no se consideran las cosas positivas que hace” la USS. “Eso no lo puedo cambiar, el tiempo lo va a cambiar, pero nuestra responsabilidad es enfatizar lo que está haciendo la universidad en el plano académico”, añadió.

Estamos “pagando el pato”

El rector de la universidad también fue consultado por el daño reputacional que ha generado el caso de Cubillos a la USS.

“Yo lo califico de un daño importante, pero que quizás … va a pasar por el peso de los hechos simplemente”, dijo en primera instancia.

Luego, manifestó que en la universidad están “llenos de escandalillos” y que “estamos ‘pagando el pato’ por una situación en que no tenemos necesariamente que ver, porque hay una persona específica (Marcela Cubillos) que tenía un carácter único y que, además, tiene las características particulares en que desafortunadamente, tengo que decirlo, no ha ayudado particularmente a la universidad con lo que ha declarado”.

“No ha habido gran empatía, hay una defensa fuera de la realidad y además hay una cuestión que es evidente (…) las universidades no son una productora de cualquier cosa, tienen que ser reguladas, técnicamente hay un montón de temas, información, agencias, temas de largo plazo, por lo tanto, tienen que ser reguladas y está bien que sean reguladas, no hay libertad completa, no puede haberla”, afirmó.

“Yo creo que ella en una parte está equivocada porque la libertad completa no puede existir cuando una actividad es regulada, tiene que cumplir ciertos estándares”, concluyó.