Defensa de Luis Hermosilla asegura que fiscal Valencia habría comprometido “informarles diligencias” contra exPresidente Piñera

Además, desde el equipo de Hermosilla aseguraron que fue Valencia quien solicitó reunirse con él y con Andrés Chadwick.

Un nuevo antecedente se dio a conocer en relación con la indagatoria surgida a partir de los chats del abogado Luis Hermosilla, quien actualmente está en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

En este contexto, se dio a concer una nueva versión sobre un hecho que desmentiría al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien había detallado lo ocurrido en su última reunión con Hermosilla.

Valencia y la nueva versión sobre su reunión con Hermosilla

Hace algunas semanas, en conversación con Tele13 Radio, Valencia había asegurado que “me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal“.

Respecto a este hecho, el propio Valencia más adelante aclaró que fue un momento incómodo dado que Hermosilla le habría pedido un procedimiento abreviado para el exdirector de la PDI -y su entonces cliente- Héctor Espinosa.

Sin embargo, la defensa de Hermosilla refutó esta versión.

De acuerdo a lo revelado por La Tercera, dicha reunión habría sido solicitada por el propio Valencia y además se habría comprometido a informarles sobre las diligencias que se realizarían en las investigaciones contra el fallecido exPresidente, Sebastián Piñera.

“La información dada por el señor Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas‘ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La vedad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, señalaron desde la defensa al citado medio.

Hasta el cierre de esta edición, desde la Fiscalía Nacional no se han pronunciado sobre esta versión del encuentro entre el fiscal nacional y el abogado.