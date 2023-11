Tras la publicación del reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper), el abogado Luis Hermosilla acusó este miércoles ser “objeto de una maniobra siniestra” y descartó haber ofrecido beneficio algún funcionario público.

El abogado es apuntado tras revelarse una conversación donde aborda, con la abogada Leonarda Villalobos y el representado Daniel Sauer, pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

¿Qué dijo Hermosilla?

Por medio de una declaración pública, el letrado dijo ser “objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo“. Además, sostuvo que, ante lo ocurrido, y junto a “aspectos obvios y evidentes, están en juego el Estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”.

Al respecto, Hermosilla afirmó “categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”. También, expresó que “el contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”, y bajo ese punto, indicó que, “aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita“.

“Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”, añadió.

Finalmente, el abogado anunció que colaborará con las investigaciones que se realicen “dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión”.

“No es primera vez que enfrento ataques a mi persona por mi trabajo como abogado, pero reconozco que pensé que este tipo de operaciones eran propias del pasado“, sentenció.

Fiscalía confirma investigación de oficio

Luego de la publicación del audio donde Hermosilla se ve involucrado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó el martes a CNN Chile que se abrirá una investigación de oficio.

“La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el día de hoy, al tomar conocimiento de estos hechos que fueron difundidos por un medio electrónico, inició de oficio una investigación penal con el objeto de esclarecer y determinar la eventual comisión de delitos, determinar sus eventuales participes, etcétera”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

En ese sentido, el persecutor explicó que “conforme a la ley, el Ministerio Público puede iniciar una investigación penal principalmente en tres casos: cuando recibe una denuncia, cuando se interpone una querella criminal ante un tribunal o el Ministerio Público, cuando de propia iniciativa al tomar conocimiento directamente de un hecho que pudiera revertir caracteres de delito, inicia esa investigación penal sin que le sea previamente requerido por otro”.

“En este caso en particular, al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, sin estimar que fuese necesario esperar una denuncia o una querella, inició directamente una investigación penal, la que hoy día se encuentra en curso y respecto a la cual, no puedo entregar mayores antecedentes con el objeto de que aquella prospere”, agregó.