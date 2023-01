El defensor del ex frentista se refirió a la "plena convicción de la inocencia" de su representado -condenado en 2013 por un asalto- que manifestó el presidente Gabriel Boric cuando lo indultó. "Desde siempre Jorge me ha negado su participación (en el robo) y desde siempre Jorge ha dicho que nunca he delinquido y que, por lo tanto, nunca va a delinquir. Por cierto, cuando se presentó el indulto, así se afirmó", dijo en conversación con Cooperativa.