Este jueves, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, anunció que finalmente no se repostulará en las elecciones municipales de octubre, con el fin de que su nombre no sea un “factor de división” al interior de su sector.

¿Qué pasó?

A principios de marzo, la exministra Marcela Cubillos manifestó su intención de ser candidata al sillón municipal como independiente con patrocinio de “firmas ciudadanas que permitan un apoyo transversal”.

“Siempre he trabajado por la unidad de las oposiciones, respetando sus perfiles propios. Quiero contribuir a generar una alternativa unitaria“, expresó.

Estoy evaluando ir como candidata independiente en Las Condes, con patrocinio de firmas ciudadanas que permitan un apoyo transversal. Siempre he trabajado por la unidad de las oposiciones, respetando sus perfiles propios. Quiero contribuir a generar una alternativa unitaria — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 6, 2024

Su pronunciamiento causó revuelo al interior de Chile Vamos y de la derecha, incluyendo el Partido Republicano (PLR), ya que la alcaldesa Peñaloza había expresado su intención de repostularse. Sin embargo, los presuntos casos de corrupción ocurridos en el municipio han sido temas de discusión en el sector.

De hecho, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, expresó en distintas ocasiones que el nombre del o la postulante por Las Condes aún no estaba definido. Pese a ello, la jefa comunal insistía en su candidatura.

“He decidido no repostular”

Pero la disputa culminó hoy en la sede del gremialismo, en Providencia. La alcaldesa de Las Condes se reunió con la directiva de su partido -la UDI- y con los timoneles del resto de las colectividades de Chile Vamos: Evolución Política (Evópoli) y Renovación Nacional (RN). Posteriormente, realizó un punto de prensa.

En la instancia, Daniela Peñaloza destacó su trayectoria pública e indicó que, como sector, deben “recuperar la mayor cantidad de municipios que hoy día están en manos de la izquierda“, para así, “dar los primeros pasos muy firmes para volver al gobierno, con la única finalidad de devolverle la esperanza a todos los chilenos”.

“Por lo anterior, y porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa” expresó.

De este modo, Peñaloza dejó “en libertad” a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que “institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores”.

Posteriormente, las directivas de la coalición destacaron el rol de la alcaldesa y le manifestaron su apoyo político.