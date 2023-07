La delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner (RD), se refirió esta jornada a los cuestionamientos que han surgido por su antiguo vínculo laboral con la Fundación Urbanismo Social. Esto, luego de que se hiciera público que la organización recibió millonarias asignaciones estatales.

“Cuando existen dudas respecto a los temas de corrupción, hay que ser implacable. Y eso lo que quiere decir es transparencia absoluta”, sostuvo la delegada.

Cabe recordar que en 2021, Dresdner también emitió una boleta de honorarios a la campaña de Daniel Andrade, representante legal de la cuestionada Fundación Democracia Viva.

En esa línea, la delegada aseguró que “lo que yo he hecho en todas las instancias, es justamente entregar toda la información que tengo disponible, ponerla sobre la mesa. En ese sentido, nosotros mismos hemos instruido a todos los seremis y a todos los servicios de la región que levanten todos los convenios que hayan tenido, sean por trato directo o no, con fundaciones, con corporaciones, con ONGs, desde el 2018″.

“Toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes. Acá no hay nada que se haya hecho fuera de la ley, fuera de las normas”, añadió.

Daniela Dresdner figura en la lista de nombres que actualmente investiga la justicia luego de que Revolución Democrática (RD) interpusiera una querella al destaparse el escándalo.

En ese sentido, la delegada sostuvo que “yo he hablado con mi partido directamente, le he entregado la información a mi partido, y en la querella lo que se me pide es que vuelva a entregar estos antecedentes a Fiscalía, y es algo en lo que estoy absolutamente disponible”.

“Acá yo estoy por un mandato del presidente, que es un mandato de poder estar con la ciudadanía y resolver sus problemas, y lo voy a seguir haciendo mientras esté en este cargo”, concluyó.