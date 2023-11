Este jueves, Daniel Sauer afirmó que el audio de la mediática conversación que sostuvo en junio con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos fue vendido y que “estaba en manos del abogado de un exsocio”.

Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló un encuentro de casi dos horas donde los tres involucrados mencionan pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información reservada y favores que beneficien al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

Al respecto, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio y tanto la CMF como el SII anunciaron acciones legales y procesos internos.

Por su parte, Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, afirmó este jueves que “hay indicios” de pagos a funcionarios del SII y la CMF. También sostuvo que un periodista le entregó “información confidencialmente de que esto venía del ámbito político. (…) No me consta, pero me hace sentido porque hay algo raro en todo esto: nadie de los que participa en la reunión, ni los exsocios sale beneficiado de esto”.

¿Qué dijo Daniel Sauer?

Por medio de una declaración pública, Daniel Sauer, controlador de Factop y de la corredora de bolsa STf, indicó que “hasta el 31 de julio del año en curso, fuimos representados por los abogados Luis Hermosilla y María (Leonarda) Villalobos”.

“Esta asesoría legal con Hermosilla y Villalobos culminó con el fallo desfavorable, resultando en el cierre de STF Corredores de Bolsa y la imposición de multas extraordinariamente altas, sin precedentes en el mercado de valores chileno”, explicó.

Respecto a la investigación que realiza el Ministerio Público, Sauer dijo estar a disposición de las autoridades, “ya que no tenemos nada que ocultar”.

Además, sostuvo que en la actualidad, junto a sus asesores legales, están evaluando “con detenimiento los cursos de acción disponibles para esclarecer responsabilidades en relación con la grabación y su posterior comercialización“. Esto para, probablemente, afectar a la familia Sauer y complicar los acuerdos que está alcanzando Factop con sus acreedores. “Les aseguro que cualquier desarrollo significativo será debidamente informado”, expresó.

Posteriormente, Daniel Sauer dijo a La Segunda saber “de buena fuente” que la “grabación estaba en manos del abogado de un exsocio mío hace un tiempo. Lo sé por gente que me comentó que él mostró el audio a otras personas. Todos estos detalles los tendrá que entregar a Fiscalía para su análisis e investigación”,

También se le consultó al empresario si, como clientes, van a levantar el secreto profesional de Luis Hermosilla para que “cuente todo” y establezca su defensa. “Estamos evaluando todas las opciones legales que permitan sustentar nuestra defensa”, respondió.