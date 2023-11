Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, afirmó que “hay indicios” de pagos a funcionarios del SII y la CMF, pero no cree que haya sido su hermano. En tanto, respecto a la filtración de la conversación entre su representado, la abogada Leonarda Villalobos, y el empresario Daniel Sauer, comentó: “Un colega suyo (periodista) me entregó la información confidencialmente de que esto venía del ámbito político. Yo tengo la información que esto habría venido desde el ámbito político, la decisión de filtrar esto, no me consta, pero me hace sentido porque hay algo raro en todo esto: nadie de los que participa en la reunión, ni los ex socios sale beneficiado de esto”.

En ese sentido, dijo tener la certeza que la letrada grabó fue la persona que grabó la reunión, pero no quien la filtró.