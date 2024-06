Diputado Manouchehri tilda de “miserables” a parlamentarios por condicionar su apoyo al aborto legal

La respuesta del diputado socialista surge después de que parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) afirmaran que las confianzas con el Ejecutivo se rompieron tras el anuncio de aborto legal en la Cuenta Pública.

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, ha lanzado una fuerte crítica después de que varios parlamentarios anunciaran que no apoyarán el proyecto de ley de aborto legal presentado por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

Esta reacción surge luego de que parlamentarios de Democracia Cristiana (DC), declararan que no respaldarán ninguno de los proyectos propuestos por el Gobierno tras el anuncio presidencial.

“Con esto no solo no va a tener los votos para esas reformas, del aborto libre y la eutanasia, sino que, además, no va a tener los votos para el resto de las cosas“, comentó el senador Iván Flores. Asimismo, agregó que esto es un análisis objetivo de las consecuencias de las acciones del Presidente.

“Lo que hizo el Presidente fue encabritar, movió el cajón, lo pateó, y ahora no puede decir que la culpa la tienen los demás. La culpa la tuvo él”, señaló.

Otro de los que también reaccionó fue el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, quien comentó que las confianzas con el Ejecutivo quedaron “rotas”.

“Cuando pone el tema del aborto libre sin conversar, sin avisar, sin transparentar previamente, obviamente nos pone en una situación de lejanía y falta de confianza”, comentó.

“Miserables”

Ante estas declaraciones, el diputado socialista, Daniel Manouchehri respondió molesto, calificando de “miserables” a aquellos que condicionan su apoyo a reformas cruciales.

“Si algún parlamentario está en contra de legislar sobre interrupción del embarazo o eutanasia, está en su derecho“, partió aclarando.

Sin embargo, manifestó que “condicionar su apoyo para que, por ejemplo, suban las pensiones, es bien miserable”.