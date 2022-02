La futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, se ha visto envuelta en una nueva controversia, luego de que un documento de la Contraloría General de República (CGR) indicara que Benado debió devolver $1.127.091 en agosto de 2014, luego de haberse detectado una serie de horas extras irregulares cuando trabajó en el municipio de Providencia.

En conversación con La Tercera, respondió que “fue un error administrativo” y que “lo subsané de forma inmediata una vez que me di cuenta de que lo había cometido”. En detalle, manifestó que “llevaba varios meses trabajando a honorarios en la municipalidad de Providencia y pasé a contrata, a raíz de ese cambio, no me correspondía tener vacaciones“.

“Me fui de vacaciones sin saber de esta situación”, continuó, “y cuando volví se me indicó que tenía que firmar ese libro de asistencia, que era lo que hacíamos habitualmente para recibir las remuneraciones mensuales”. Así, indicó que “luego de un tiempo se me indica que yo no me podía tomar esas vacaciones y yo, de forma inmediata y voluntaria, lo que hice fue restituir todos los dineros correspondientes a esas tres semanas de vacaciones que tomé”.

El caso se enmarca en las acusaciones hechas a través de Twitter al momento en que Benado fue anunciada como jefa de la cartera de Deporte, por ex trabajadores del sitio de memoria Londres 38, quienes manifestaron haber vivido malos tratos y acoso laboral sostenido por Benado cuando fue directora del lugar.

Si bien no se hicieron denuncias formales, tras un primer comunicado Londres 38 terminó admitiendo que en el periodo debieron tomar medidas contra el complejo clima laboral que se vivió.

Todo esto, se suma a otros cuestionamientos que existen a otros miembros del futuro gabinete de ministros y subsecretarios nombrados por el presidente electo Gabriel Boric, que incluye al futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, militante del Partido Comunista (PC), por su participación como vicerrector de la extinta Universidad Arcis.

Consultado por las designaciones de Boric, el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, respondió que “yo no soy quien para estar pauteando al presidente, él está tomando las decisiones que cree son las mejores para Chile”.

Añadió que “a todas y todos los que han sido nombrados les deseo el mayor de los éxitos y creo que las evaluaciones deben partir después de que inicien su trabajo“ y que “aquellos que quieren partir evaluando antes, sencillamente, tienen otras intenciones“.

“Espero que efectivamente todos ellos y ellas se aboquen al cumplimiento del programa y vamos a estar deseosos de colaborarles”, culminó Jadue.