Daniel Jadue anuncia que apelará a prisión preventiva: “No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció que apelará a la prisión preventiva decretada por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Más temprano este lunes, la jueza Paulina Moya acogió la petición de la Fiscalía tras considerar a Jadue, a quien se le imputan cinco delitos de corrupción, un “peligro para la sociedad”.

La magistrada afirmó que las medidas de menor intensidad son “insuficientes” considerando la cantidad de delitos por la que fue formalizado el alcalde y las penas que estas tienen.

En concreto, Jadue fue formalizado por los delitos de fraude, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal en el marco de la compra de insumos médicos de la ahora desaparecida Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Durante el tiempo que dure la investigación, el jefe comunal deberá permanecer en prisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dependiente de Gendarmería, el cual confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos.​

En su cuenta de X, el alcalde cuestionó la decisión del tribunal. “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!”, escribió.

