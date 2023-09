La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó una manifestación en contra de la propuesta de nueva Constitución, acusando que el texto que elabora al órgano redactor acaba con derechos y libertades de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.

A través de un comunicado, la multisindical expresó que “tomando en cuenta lo que está en el proceso constituyente, que ha sido secuestrado por el Partido Republicano y sus cómplices de Chile Vamos, para sabotear que legítima y democráticamente nació de la ciudadanía, queremos manifestarnos y poner en alerta a la ciudadanía sobre cómo este proceso está poniendo en riesgo la sociedad civil organizada, el poder de diálogo de los sindicatos y su representatividad”.

“Pero, lo más terrible que este secuestro sociopolítico del proceso está afectando a toda la ciudadanía, castrando nuestros derechos y libertades. Lo que están haciendo en el Consejo Constitucional está muy lejano de construir una Constitución. Lo que están haciendo es un programa de Gobierno que el Partido Republicano y Chile Vamos están tratando de impulsar desde el Consejo Constitucional”, agregó.

En ese sentido, la CUT sostuvo que “este es un proceso deslegitimado”, que “ha desconocido” instancias participativas: “Cumplimos con todas las instancias participativas del proceso constituyente, actuando responsablemente, logrando ser la única organización en presentar dos iniciativas sumando más de 20 mil firmas de trabajadores y trabajadoras del país”. Pero, “no ha habido una respuesta democrática. Se ha cancelado la participación de la ciudadanía organizada y legitimada por las mismas reglas impuestas al proceso”, agregó.

“La Constitución debe ser habitante de derechos, no restrictiva de estos. Las organizaciones de la sociedad civil están en la calle. No replegadas. Las y los trabajadores organizados no tenemos miedo, los dirigentes y dirigentas ya fuimos perseguidos, dimos la batalla y luchamos por la recuperación de la democracia”, añadió la Central.

De este modo, la organización fue enfática en sostener que la “democracia está en peligro”, ante lo cual convocó a estudiante organizados, agrupaciones de pobladores, sindicatos, asociaciones de funcionarios y organizaciones de la sociedad “a formar juntos un frente común contra este proceso constitucional que quiere socavar los pilares democráticos de nuestro país”.

“Aún estamos a tiempo y tenemos las herramientas para frenar este manifiesto político, que quiere entregar la derecha. Para poder hacer estos cambios y llegar a diciembre con un proyecto que avance en derechos, libertades y justicia social, llamamos a toda la ciudadanía y organizaciones a actuar unidos”, continuó.

Finalmente, la CUT hicieron el “llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil a participar en la primera manifestación contra la Constitución de la extremaderecha, Kastitución, el próximo 3 de octubre en este espacio”.

“Que la derecha escucha y entienda que esta no es la Constitución que Chile quiere y necesita”, sentenció.

¿Dónde es la convocatoria?

En concreto, la manifestación está convocada para el próximo martes 3 de octubre, en el exterior de la sede del Congreso Nacional en Santiago.