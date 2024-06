Curanilahue ha enfrentado más de 160 milímetros de lluvia en 24 horas y se proyectan 69 mm más para el lunes

Los peaks de precipitaciones, según los datos de la mencionada estación, fueron a las 16 y 17 horas de este miércoles, donde cayeron 60 mm de agua.

Sin lugar a dudas, Curanilahue, en la Región del Biobío se ha convertido en una de las localidades más afectadas por las fuertes lluvias que han afectado a la zona centro sur de Chile en las últimas horas.

Calles que parecían verdaderos ríos, más de mil casas inundadas y problemas con el agua potable han sido algunos de los efectos del sistema frontal en la comuna y que fueron denunciados por su alcaldesa Alejandra Burgos en CNN Chile Radio.

De hecho, según datos de la estación meteorológica Estero Plegarias antes de Junta Río Curanilahue, han caído más de 160 milímetros (mm) de lluvia en las últimas 24 horas.

Pero el pronóstico para lo que se viene no es el mejor. Según información del Norwegian Meteorological Institute and the Norwegian Broadcasting el sábado y el domingo, la gente de curanilahue debiese tener un respiro de las precipitaciones; sin embargo, sólo para el lunes se proyectan de nuevo unos 69 milímetros de lluvia.

A raíz del sistema frontal el gobierno decretó, la mañana de este jueves, Zona de Catástrofe desde las regiones de Coquimbo hasta la del Ñuble, sumándose así al Biobío que ya desde hace algunos días ya contaba con dicha medida.