El parlamentario de Evópoli criticó las instancias de diálogo que ha instalado el Ejecutivo frente a determinados temas de debate político, como pensiones y seguridad, diciendo que “no basta que hagan una mesa si no escuchan las propuestas”. “Hoy día el sartén lo tiene el Congreso, no lo tiene el Gobierno. Y no nos vamos a someter a malas ideas y proyectos mediocres”, expresó.