Las directivas de los partidos políticos de Chile Vamos calificaron como “tensa” la reunión que sostuvieron este jueves con el presidente Gabriel Boric y distintos ministros de Estado en el Palacio de La Moneda.

Al término del encuentro -que se extendió por más de dos horas-, la consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó: “Esta fue una reunión con momentos de tensión, pero muy necesaria para poder avanzar en diálogo. Es muy difícil que uno pueda avanzar en cosas concretas, si es que no despeja antes diferencias y esas diferencias quedaron todas discutidas en esta mesa. Por eso que no fue una reunión fácil, abordamos una cantidad importante de temas. No fuimos a los detalles de cada tema, pero sí a las posturas que cada uno tiene y priorizando el interés nacional (…). Esto fue un punto de partida”.