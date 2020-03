VIDEO RELACIONADO – Argentina suspende vuelos de repatriación (02:29)

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, acusó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, de no tomar las medidas suficientes para impedir el avance del coronavirus en la isla.

En conversación con Radio Bío Bío en Valparaíso, el jefe comunal aseguró que “ese señor que está a cargo de la salud chilena es un esquizofrénico, es un loco que Piñera nombró para subir su rating”.

El líder comunal criticó el toque de queda implementado en la isla, que rige entre las 14 horas y las 5 de la mañana y manifestó que “yo insisto: necesitamos alguien sano a cargo de la salud, estoy pidiendo desde el 11 de marzo que la isla se cierre. No lo hicieron, finalmente lo logré con apoyo privado, que es Latam, el día 18”.

Durante esta jornada, más de 700 turistas que se mantienen en la isla iniciarán su retorno debido a la emergencia sanitaria, mientras que al interior de ella ya existen tres casos.

En ese sentido, Edmunds criticó la disponibilidad de equipos, que sólo asciende a “tres respiradores para tres casos y podrían haber hasta cuatro”. “Eso es todo”, dijo, y aseguró que ha solicitado insistentemente insumos médicos desde comienzos de mes.

“Ahora estoy entre el 19 y el 20 pidiendo (a Mañalich) ‘ciérrame completamente la movilidad dentro de la isla’ y no me escucha, entonces para mí ese señor es un esquizofrénico, es un loco. ¡Llévenlo al manicomio! No debería estar a cargo de la salud“, cerró.

