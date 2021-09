Los repartos de comida a domicilio tuvieron un importante alza con la pandemia y, frente al actual escenario de crisis sanitaria con riesgos de contagio de COVID-19 para los trabajadores del rubro es que se creó un protocolo especial en restoranes para que el delivery sea seguro.

“Yo siempre ando con alcohol gel y los locales también siempre tienen”, comentó un repartidor de comida, mientras que otro señaló que él mantiene el distanciamiento social, además de alcohol y que “muchos de los restaurantes usan las medidas, toman las temperaturas”.

Del lado de los clientes también han tenido que tomar resguardos por iniciativa propia, tales como utilizar mascarilla y “echarle alcohol por encima a lo que no sea comida” señalan algunos, otros, que si “el repartidor viene sin mascarilla no le recibo nada y que me devuelvan la plata”.

Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, aseguró que el nuevo protocolo contiene todas las etapas de “lo que significa un delivery desde la preparación y el embalaje de los alimentos, como también un lugar seguro para la recepción por parte de los despachadores, lugares donde ellos puedan aparcar y también están todas las instrucciones de cómo es el manejo seguro para llegar a los hogares”.

“Vimos que hay un riesgo importante en el proceso de entregar alimentos a las distintas familias de Chile“, comentó Felipe Bunster, gerente general de la Mutual de Seguridad.

“Los trabajadores de plataformas, en especial, sabemos que están bien al margen de todo lo que es la seguridad social, porque no cotizan, lamentablemente no tienen planes de prevención y lo que buscamos con esto es que independiente de la situación, cuál sea su empleador, se entreguen como normas comunes respecto de todo lo que es prevención, para este tipo de funciones que han sido tan esenciales durante toda la pandemia”, afirmó.

El protocolo tiene cinco etapas que constan de acceso a clientes, acceso a delivery, zona de retiro, zona de espera delivery y zona de espera clientes. Está disponible para descargarse en forma gratuita en www.mutual.cl.