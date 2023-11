Este martes, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados realizó sesión secreta para analizar la denuncia de violación por parte de un grupo de cadetes de Cobreloa.

Tras la instancia, diputados anunciaron la creación de una Comisión Especial Investigadora para abordar el caso. “Tengo la certeza de que de la derecha a la izquierda van a estar con sus firmas a disposición para llevar a cabo esta investigación”, señaló Marisela Santibáñez.

Detalles de la sesión secreta

A la sesión, que se realizó de forma secreta para proteger a la víctima, acudieron los ministros de Justicia, del Deporte y la ministra de la Mujer. También fueron el presidente de la ANFP, Pablo Milad, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y el presidente de Cobreloa.

El diputado Andrés Giordano (Ind), señaló que han escuchado “un sinnúmero de argumentos que buscan meter este caso debajo de la alfombra, que nos hablan de que no se tomaron medidas diligentemente por parte del club, que no se investigó, que hasta hoy no se conocen por parte del club los nombres de los involucrados, cuando efectivamente todos los antecedentes apuntan a que esta información se conoció oportunamente y no se actuó”.

En esta línea, señaló que están muy atentos a la resolución que tendrá que emitirse dentro de los próximos días por parte del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para que “efectivamente se establezcan las responsabilidades que le competen a los directivos y a quienes debieron haber actuado para proteger a esta víctima y lamentablemente no lo hicieron”.

Creación de una comisión especial

A raíz de esto, la diputada Marisela Santibáñez (PC) anunció la creación de una Comisión Especial Investigadora para abordar el caso, sobre lo que afirmó tener “la certeza de que de la derecha a la izquierda, desde los Republicanos hasta el Partido Comunista, van a estar con sus firmas a disposición para llevar a cabo esta investigación. Y aquí está lo bueno: Las Comisiones Especiales investigadoras no son comisiones ordinarias, son invitaciones, son citaciones, así que ahí el Poder Judicial va a tener mucho éxito”.

Rodrigo Toledo, abogado de la víctima, agradeció a la Comisión de Deportes y la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que, gracias a su intervención, “la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público se agiliza, y hace que todas las instituciones que de una u otra manera fallaron en los meses anteriores estén agilizando su trabajo en aras de proteger a la víctima de este delito y al mismo tiempo también establecer quiénes son los responsables”.