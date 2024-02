Este jueves, el presidente Gabriel Boric anunció que convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para pedir opiniones sobre la implementación del proyecto de infraestructura crítica.

Esta es la primera vez en más de cuatro años que es convocado el Cosena. La última vez ocurrió en medio del estallido social, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

¿Qué es el Cosena?

El Cosena es un organismo que asesora al presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Está regulado en principio en el Capítulo XII de la Constitución.

Fue creado en la Constitución de 1980, pero se reformó en 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, quedando como un organismo meramente asesor que puede ser convocado solo por el presidente y que, para llegar a acuerdo, requiere de la mayoría absoluta de sus miembros.

¿Quiénes componen el Cosena?

Está integrado por el presidente, quien lo lidera, además de los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema. A ellos se suman los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República.

En caso de que el jefe de Estado así lo estime conveniente, también podrían estar presentes en la instancia los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa, de Relaciones Exteriores y el de Economía, Fomento y Turismo.

¿En qué oportunidades se ha convocado al Cosena?

La última vez que se convocó al Cosena fue el 7 de noviembre del 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, debido a los actos de violencia registrados a lo largo del país en el marco de las manifestaciones por el llamado estallido social.

Previo a ello fue convocado en 2014 por el mismo Piñera, con la finalidad de analizar el fallo de La Haya en la demanda marítima peruana, y en 2005 por el expresidente Lagos, cuando se analizó su nueva institucionalidad, además de la promulgación de la ley en Perú que puso en duda los límites marítimos con Chile.

¿Por qué el presidente Boric convocó al Cosena?

Este jueves, el presidente Boric señaló que decidió convocar al Cosena para “poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementar el proyecto de infraestructura crítica (…). Espero que la reflexión que emerja sea recogida por los parlamentarios, y que el proyecto pueda ver la luz la brevedad”.

Según el mandatario, una vez terminado el receso de febrero pondrán “toda la urgencia necesaria”. “No queremos convertirnos en otros países de la región. Hay una amenaza clara y acá no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad, por lo que no solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos”, cerró.