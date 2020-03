Este sábado Jaime Mañalich, ministro de Salud, dio cuenta de un total de 299 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Así, aumentan a 1.909 los enfermos por este virus en nuestro país. Además, informó sobre la muerte de un sexto chileno producto del COVID-19. Se trata de una mujer adulta mayor, que estaba postrada y con alzheimer en Temuco.

El ministro valoró que no hayan aumentado los contagios respecto del número del día anterior, pero advirtió: “En las últimas 24 horas 299 personas han resultado con examen positivo. Es un número prácticamente idéntico al de ayer, pero no da para ningún pronóstico, no da para ninguna ilusión. Lo más probable es que el número de casos nuevos siga incrementando en los próximos días”.

Lee también: Quiénes, cuánto y cuándo: Todo lo que necesitas saber para cobrar el Bono COVID-19

Sobre el sexto deceso, señaló: “Tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento, lo que eleva el número de muertes a seis, de una persona de sexo femenino, adulta mayor, con deterioro psicoorgánico muy severo. Estaba postrada y tenía alzheimer. Falleció en Temuco”.

En otras cifras, reveló: “Tenemos 81 pacientes hospitalizados, la mitad de estos casos en la Región Metropolitana. Tenemos 47 pacientes con respirador mécanico y tenemos cuatro pacientes críticos de pronóstico reservado, tres de ellos son mayores de 70 años”.

Lee también: Minsal instruye a Cerro Navia redirigir vacunas contra la influenza para niños a Carabineros, FF.AA. y Bomberos

Además, mostró su preocupación por la situación de la pandemia en Osorno: “Estamos mirando con mucho cuidado a la ciudad de Osorno. En relación a una comunidad religiosa que se ha reunido varias veces, hemos tenido un brote de infección muy sustantivo, que está haciendo incrementar esta enfermedad en un tercio todos los dias”.

En cuanto al panorama mundial, manifestó: “Muy desafortunadamente, la aparición de nuevos casos en el planeta sigue aumentando, como también el número de fallecidos. La curva de nuevos casos todos los dias no da una idea de que pueda estar aplanándose”.

Por último, indicó: “Tenemos una complejidad al comparar a un país con otro, porque la cantidad de exámenes que se hacen es muy variable de una nación a otra”.