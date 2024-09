Cordero e investigación por sueldo de Cubillos: “Es una denuncia que se abrió, transparentó y hay que esperar que avance”

La Fiscalía Centro Norte abrió una indagatoria por el hecho a raíz de una denuncia presentada por los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniela Cicardini (PS).

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la investigación que abrió la Fiscalía por el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS), afirmarmando que “hay que esperar que avance”.

¿Qué dijo el ministro Cordero?

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado señaló que “la denuncia que hicieron los diputados del Partido Socialista es un asunto que el Ministerio Público tendrá que investigar, así como también cuál es el delito o no”.

“Ahora el Ministerio Público está obligado a abrir la investigación (…). La apertura de una investigación no necesariamente significa que finalmente van a existir delitos, pero es una denuncia que se abrió, se transparentó y hay que esperar que avance”, agregó.

Por otra parte, reflexionó sobre la polémica por el sueldo recibido por la exministra de Educación. “La USS es una universidad que tiene 40 mil alumnos, académicos, directivos. O sea, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno evalúa las universidades”, complementó.

“Las universidades son comunidades que descansan además en esfuerzos bien significativos. La USS ha hecho esfuerzos, tiene un número de años de acreditación que pienso es bien relevante y las comunidades académicas suelen ver este tipo de situaciones internamente”, añadió.

“Las remuneraciones de académicos siempre son un tema en cómo está asociado, no solo la jornada, sino que también a la productividad y las labores administrativas. Hay un conjunto de cánones que son bien conocidos y hay una dimensión que es conveniente tenerla presente, que (…) esto es un caso de una comunidad académica”.

“En Chile hay libertad de trabajo”

La mañana de este martes, la otrora secretaria de Estado y candidata a alcaldesa de Las Condes defendió el millonario sueldo que recibía en la casa de estudios privada. “No sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo y de contratación. No sé si pretenden que la próxima vez que trabaje en el mundo privado les pida a ellos que me fijen el sueldo”.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, dijo visiblemente molesta Cubillos, quien arremetió en diversas oportunidades en contra de la “izquierda progre” y “de cartón”. “La política de remuneraciones la fija la USS. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda”.

En esta línea, garantizó que ejercía clases “permanentemente”. “Lo que sí hice durante muchos períodos fueron clases en conjunto con otros profesores, lo que es normal. En un semestre con José Francisco Lago, y así, pero siempre mis clases eran presenciales. Si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor con quien hacía clases”.