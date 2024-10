Cordero por críticas a Sergio Muñoz: “Su manera de interpretar el derecho no es objeto de una acusación constitucional”

El ministro de Justicia señaló que la visión de Muñoz “no debiera ser un elemento que resuelva la acusación porque, de lo contrario, lo que estaríamos resolviendo a través de la AC es una manera de comprender el derecho y no una infracción a deberes”.

Este miércoles, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, afirmando que “su manera de interpretar el derecho (…) no es objeto de una acusación”.

¿Qué dijo el ministro Cordero?

En Tele13 Radio, Cordero abordó los libelos que se han impulsado contra ministros de la Suprema (Muñoz, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus). “Esta es la crisis del sistema judicial más grande que hemos tenido desde el retorno a la democracia”, partió señalando.

“El Ministerio Público está llevando investigaciones complejas, cuyas ramificaciones no tenemos la capacidad de predecir, por razones obvias, pero que es evidente que van a seguir trayendo malas noticias”, agregó el jefe de la cartera de Justicia.

El ministro afirmó que estas acusaciones tienen una “particularidad” que las hace diferentes de otras. “La mayoría de las anteriores estaban muy focalizadas en desempeño jurisdiccional, pero estas, en cambio, estaban asociadas a actos personales”.

Por otra parte, aseguró que la presentación de estos libelos tuvo un impacto en la tramitación legislativa, puesto que hizo que “se suspendieran las subcomisiones mixtas de la tramitación de la Ley de Presupuesto. Se están reprogramando, pero tiene ese impacto”.

AC contra Muñoz

Cordero se refirió a la acusación que pesa sobre Muñoz, señalando que “la manera de interpretar el derecho del juez Muñoz la conocemos hace mucho rato y él ha sido muy leal a esa manera. Uno podrá ser crítico de esa visión, pero en organismos colegiados la voluntad de uno no es la voluntad de cinco, por lo que no es la ‘doctrina Muñoz’”.

“Lo cierto es que eso no es objeto de una acusación constitucional y no debiera ser un elemento que resuelva esta acusación porque, de lo contrario, lo que estaríamos resolviendo a través del libelo es una manera de comprender el derecho y no una infracción a deberes”, cerró el secretario de Estado.