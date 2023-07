Debido a la creciente controversia en torno al robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social y las diversas acusaciones que pesan sobre el ministro Giorgio Jackson, la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que no retomará el diálogo con el Gobierno a menos que el ministro renuncie a su cargo, tras esto el Ministro de Justicia, Luis Cordero apunto que “es necesario tomar una pausa” respecto a las imputaciones contra el secretario de Estado.

¿Qué dijo?

Cordero comentó que el mismo día que se dio a conocer el robo, la UDI envió una carta al presidente Gabriel Boric apuntando a que “Jackson era parte de una banda (criminal)“.

“Yo leí esa carta, me sorprendió muchísimo y en general la imputación de un delito falso a una autoridad solo tiene un nombre, se llama calumnia (…). Entonces creo que la situación que se dio durante el día demostró que están utilizando cualquier circunstancia, cualquier evento, en este caso el vinculado al robo de los computadores para interpelar políticamente al ministro Jackson“, explicó.

Respecto al delito cometido, el ministro de Justicia aclaró que este “Es un delito que ha sido cometido por delincuentes comunes. Creo que esto da cuenta que es necesario tomar una pausa, respirar, uno puede tener diferencias políticas, pero creo que el lenguaje y las imputaciones las debemos cuidar”.

Acusación Constitucional contra Jackson

El diputado independiente, Andrés Jouannet este sábado, anunció que estudia la idea de una acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson por sus implicancias en el Caso Convenios y la posible relación con el robo en el ministerio.

Ante esto, el secretario de Estado comentó: “No la entiendo, porque tal como se ha acreditado esta persistente insistencia de vincular al ministro Jackson con el Caso Convenios, donde no hay ningún antecedente objetivo de que sea así, y no lo va a haber tampoco, porque no lo hay. Y respecto del robo, cuando a todas luces hay una suplantación respecto de delincuentes comunes, hablar de acusación constitucional es como un mundo paralelo, la imputación en circunstancias que no tienen que ver con las funciones propias de la responsabilidad del cargo”.

Condicionamiento de la UDI

“En relación con la declaración de la UDI, yo supongo que la propia UDI estará complicada. Negarse a dialogar en un sistema democrático, por más opiniones que tenga sobre la constitución de un gabinete, su interpelación no solo queda fuera de lugar, sino que resulta completamente incompresible“, comenta.

En la misma, Cordero precisa que “es el único partido que finalmente queda sin posibilidad de mantener un diálogo respecto de asuntos de interés público, que son indispensables para la vida cotidiana de las personas, pero además para el funcionamiento normal del Parlamento. Creo que fue un error y supongo que ellos evaluarán, porque me parece que también fue una declaración en el contexto del apuro“.