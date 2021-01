El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) comunicó que los independientes que postularán a la Convención Constitucional tendrán sólo segundos para su campaña.

María Rivera, con 55 años de vida y más de 20 ligados a la defensa de los Derechos Humanos, esta abogada sobreviviente de la dictadura, busca un cupo como independiente en la futura Convención Constitucional por el Distrito 8 bajo el alero de la llamada “Lista de Pueblo”.

Asegura estar en desventaja frente a los partidos y es que los candidatos como ella tendrán escaso tiempo en la futura franja televisiva.

Lee también: Debate por candidaturas a la CC: “La mejor manera de representar a la oposición es en dos listas”

“La institucionalidad en este país hizo lo posible para que no hubiese independientes. Cuando se abrió el espacio en el Servel para empezar a ingresar los patrocinios, fue tres semanas antes de que se venciera el plazo”, acusó María Rivera.

Entre el 12 de marzo y el 8 de abril se emitirá la franja televisiva que, al igual que la anterior del plebiscito, son 30 minutos diarios en dos bloques de 15 minutos en la mañana y tarde.

Otro independiente por el mismo distrito que ya comenzó su campaña en redes es Clemente Pérez, el ex presidente de Metro y ex militante de la Democracia Cristiana (DC).

Con ironía hace humor sobre sus propios dichos: “Muchos estudiantes se saltaron los torniquetes y yo me opuse diciendo ‘cabros, esto no prendió’ y me equivoqué”.

Lee también: Conoce a qué distrito pertenece tu comuna

“Para que la Convención no represente sólo a los partidos, sino que también a los independientes de distintos colores políticos, ojalá nos den más tiempo en la franja y podamos exponer nuestras ideas”, ratificó Clemente.

Otro problema es para los candidatos que irán por los escaños reservados para pueblos originarios, ya que también debiesen tener una franja, “pero no dice si es una franja de TV, de radio, gratuita o no”, dijo Catalina Parot, presidenta del CNTV.

El CNTV espera tener aclaradas las dudas respecto a los pueblos originarios durante la próxima semana.