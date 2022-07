La Contraloría General de la República dio cinco días hábiles al presidente Gabriel Boric para responder a un requerimiento que solicita detalles de la reunión que sostuvo con la directiva del Partido Socialista (PS).

Esto, a raíz de un registro donde el diputado Leonardo Soto declaró que el carácter del encuentro era de “coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción del Apruebo”, lo que más tarde fue rectificado por el parlamentario, el Gobierno y el PS.

Tras eliminar el video, el parlamentario sostuvo que se trató de un “error”, pero de todas formas la situación generó críticas en diversos sectores. La presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, también se pronunció al respecto.

“Él mismo lo reconoció, por supuesto que fue un error. Él grabó antes de entrar a la reunión, yo no me di cuenta, estaba conversando a un lado. Lo que él dice no es efectivo y además lo hace antes de la reunión. No le daría más importancia que esa, entendiendo que es un grave error que comete un diputado que debiera tener el criterio para entender que además de una reunión que aún no se produce no debiera estar comunicándola antes”, consignó a Emol.

Durante el lunes, las bancadas parlamentarias de Renovación Nacional (RN) y Evópoli acudieron a la Contraloría General de la República para pedir que inicie un sumario administrativo contra el Gobierno e investigue su actuar durante la campaña por el plebiscito de salida.

“El Gobierno gobierna a los que votan por A, a los que votan por B, y a todos. Todos pagan sus impuestos y, por lo tanto, no merecen un gobierno partisano, usando las palabras del ex presidente Lagos”, señaló el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper.