El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso esta jornada ante la Comisión Interior de Gobierno de la Cámara respecto a las indagatorias por el caso Convenios. A través de un punto de prensa, Bermúdez señaló que a través de las transferencias por trato directo “se coló el virus de la corrupción“.

“Lo que quiero destacar es que acá la Contraloría ejerce una facultad, la facultad de tomar razón. Ese es el control preventivo que tiene la Contraloría, que no inmuniza evidentemente frente a la corrupción, pero es un gran aliado para combatir la corrupción. Esa facultad, lo que garantiza, cuando está bien ejercida y es respetada por los servicios públicos, es que no se transfieran recursos mientras no haya habido toma de razón“, explicó.

En esa línea, agregó: “Por lo tanto, hay que estar conformes de que al operar ese mecanismo, una buena cantidad de recursos públicos no fueron transferidos y por lo tanto, siguen estando en manos del Estado y no se transfirieron a entidades privadas cuando hay ilegalidades que se han detectado a propósito de la toma de razón”.

“Cuando uno contrata un bien o un servicio en el Estado, estamos hablando de una compra en el Estado y eso tiene toda una regulación, toda una institucionalidad, (…) pero cuando usted sale de eso y lo hace a través de las transferencias, desgraciadamente lo que se ha descubierto acá es que esa ha sido la vía por la que ha ido permeando la irregularidad y la corrupción“, añadió.

Respecto a las indagatorias en torno a los recursos otorgados por el Minvu a la fundación Democracia Viva, Bermúdez precisó que “desde el punto de vista de lo que ocurrió en el programa específico, que es de 45 mil millones en el Minvu y que se llama asentamientos precarios, nosotros ya iniciamos la auditoría, ya despachamos el pre-informe en el caso de Antofagasta que en este momento, el ministerio tiene que responder“.

Finalmente, mencionó que “lo que hemos detectado acá son irregularidades y evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción“.