Personalidades políticas de distintos sectores condenaron el intento de agresión que sufrió la ministra Camila Vallejo durante la tarde de este martes en Rancagua.

Entre quienes expresaron su solidaridad se encuentran la diputada Marcela Riquelme y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, así como los senadores Javier Macaya y Matías Walker.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno se encontraba repartiendo copias de la nueva propuesta constitucional en Rancagua, región de O’Higgins, cuando una mujer le comenzó a lanzar insultos.

De manera imprevista, en un momento la mujer tomó su vaso con café y lo lanzó al grupo en el que se encontraba la secretaria de Estado, hecho que quedó registrado en un video.

Funcionarios de Carabineros presentes en el lugar detuvieron a la agresora por el delito de atentado contra la autoridad y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En su cuenta en X, la ministra sostuvo que no notó lo ocurrido: “Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en Rancagua (…). La verdad es que ni me di cuenta”.

“La gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante”, agregó.

Las reacciones tras el ataque

“Nuestra condena absoluta a la agresión que sufrió la ministra. Basta de las funas y las agresiones“, escribió el senador Walker (Demócratas), mientras que Iván Moreira (UDI) sostuvo que la violencia política “debe condenarse siempre. Eso es hacer lo correcto. Hay que cuidar siempre a nuestras mujeres sin colores político“.

Por su parte, el alcalde Carter tildó de “inaceptable” la agresión a la ministra en Rancagua. En esta línea, en la publicación agregó que “con la violencia no se tranza, menos aún cuando la víctima es un adversario. Nuestra solidaridad con la vocera de Gobierno y mano dura siempre contra los violentos”.

“La ministra Camila Vallejo en el pasado guardó silencio cuando mujeres de derecha fueron agredidas. Nosotros, en cambio, mantenemos un solo estándar: respeto a la autoridad y condena a la violencia siempre, ya sea contra la derecha o la izquierda”, escribió el senador Macaya (UDI).

Desde el Partido Comunista (PC) catalogaron de “inaceptable” el hecho. La colectividad también aprovechó de realizar un llamado a, frente a hechos de este tipo, “seguir actuando con tranquilidad y no aceptar provocaciones.

