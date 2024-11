Conaf activa Botón Rojo en comunas de la RM y otras tres regiones por condiciones favorables para incendios forestales

De acuerdo al organismo, la herramienta se activa cuando la probabilidad de ignición es de 70% o más y la velocidad del viento no es inferior a 20 kilómetros por hora. Dicha probabilidad es mayor entre las 14:00 y 18:59 horas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre 51 comunas entre las regiones de Valparaíso y Maule que tendrán activo el “botón rojo“, una herramienta que permite identificar los territorios que tendrían mayor punto de ignición y propagación de incendios forestales.

De acuerdo al organismo, la herramienta se activa cuando la probabilidad de ignición es de 70% o más y la velocidad del viento no es inferior a 20 kilómetros por hora. Dicha probabilidad es mayor entre las 14:00 y 18:59 horas.

Si una comuna tiene botón rojo activado, significa que hay una alta probabilidad de simultaneidad de incendios forestales.

Conaf señaló que hay mayor superficie y concentración de horas entre Quillota (Valparaíso) y San Javier (Maule).

Además, en días de máxima precaución, las autoridades hicieron un llamado a no botar colillas de cigarro encendidas al suelo, no usar fuego al aire libre y no tener conductas de riesgo.

⭕️IMPORTANTE | 𝟱𝟭 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗽𝗮𝗿𝗮𝗶́𝘀𝗼 𝘆 𝗘𝗹 𝗠𝗮𝘂𝗹𝗲 𝘀𝗲 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻 𝗵𝗼𝘆 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 #𝗕𝗼𝘁𝗼́𝗻𝗥𝗼𝗷𝗼. Para determinar si una zona se encuentra en mayor riesgo de desarrollar incendios… pic.twitter.com/KT6syRBlXA — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) November 12, 2024

Comunas con Botón Rojo

Región de Valparaíso: Villa Alemana, Limache, Quilpué, Olmué, Quillota, Cartagena, San Antonio, Casablanca y Valparaíso.

Región Metropolitana: Tiltil, Colina, San Pedro, Melipilla, María Pinto, Alhué, Curacaví y El Monte.

Región de O’Higgins: Las Cabras, Pichidegua, Peumo, San Vicente, Rengo, La Estrella, Marichihue, Litueche, Peralillo, Santa Cruz, Palmilla, Chépica, Lolol, Pumanque, Nancagua, Chimbarongo y Placilla.

Región del Maule: Cauquenes, Rauco, Sagrada Familia, Hualañé, Teno, Curicó, Molina, Romeral, San Javier, Villa Alegre, Pencahue, Maule, Curepto, San Rafael, Talca, Empedrado y Constitución.