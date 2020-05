VÍDEO RELACIONADO -Decretan cuarentena total en el Gran Santiago (00:04:00)

La cuenta oficial de Carabineros en Twitter ha confirmado esta mañana que la Comisaría Virtual, portal para obtener permisos temporales y salvoconductos en medio de cuarentenas y toque de queda, “se encuentra con intermitencia debido a mantención del sitio”.

“Pedimos a las personas realizar este trámite en nuestras comisarías de ser estrictamente necesario”, agregan desde la institución policial.

Carabineros informa que #ComisariaVirtual se encuentra con intermitencia debido a mantención del sitio, por lo que pedimos a las personas realizar este trámite en nuestras comisarías de ser estrictamente necesario. Pronto comunicaremos cuando el sitio esté en funcionamiento. pic.twitter.com/rjoI7TWZhK — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 15, 2020

La información ha desatado una serie de críticas a través de redes sociales. Aunque aún no se ha aclarado cuánto podría tardar este procedimiento, la preocupación apunta a que este viernes a las 22:00 horas comienza la cuarentena total en Iquique, Alto Hospicio y otras 38 comunas de la región Metropolitana, situación que requiere la obtención de permisos para movilizarse.

Lee también: Anuncian cuarentena total para 38 comunas de la Región Metropolitana e Iquique y Alto Hospicio

Los usuarios respondieron a la publicación en Twitter, dando cuenta de las dificultades que han tenido para acceder y obtener permisos temporales desde el sistema. Otros, en tanto, piden soluciones urgentes para realizar los trámites con que necesitan cumplir.

“Las manteciones no se hacen por la noche cuando nadie necesita salir a comprar? Otro día más sin poder usar la Comisaría Virtual”, dice uno de los reclamos.

Otro señala: “Su mantenciones deberían hacerlas en horas no hábiles… falta de respeto.. habemos algunos que no salemos en toda la semana y guardamos nuestro permisos para 1 día a comprar mercadería y su pagina inepta no lo permite… que frustrantes son”.

“Tengo hora al dentista y no puedo perderla, que puedo hacer ya que no tengo comisaría cerca de mi hogar”, señala otra persona.