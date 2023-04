Un comediante dice estar siendo víctima de cientos de amenazas de muerte a causa de haber bromeado sobre el fallecimiento del suboficial Daniel Palma durante una de sus rutinas en un bar de Providencia.

¿Qué pasó?

La rutina de un comediante de standup en un bar de providencia se llenó de críticas luego de que se hiciera viral un video de un chiste en el que bromeaba con el fallecimiento del suboficial Palma, quien murió el pasado 5 de abril durante un operativo policial en la comuna de Santiago.

“Yo tengo un tío ‘paco’, pero él tristemente no pudo venir… el cabo Palma tampoco”, dijo el artista.

El video rápidamente se llenó de críticas de gente que repudiaba la actitud el comediante. Incluso hubo algunos que postularon ir a uno de sus shows y abuchearlo.

Tras unas horas, cambió su descripción de perfil por un mensaje en el que pide que por favor dejen de amenazarlos a él y a su hija: “Reconozco el error y doy la cara”, expresó.

Poco después, publicó una historia a Instagram pidiendo disculpas por la broma.

“Primero que todo quiero pedir sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos con mi chiste, a la familia del Cabo Palma y a la Institución de Carabineros. Mi intención nunca fue ofender ni burlarme, y menos que se viralizara un extracto de 5 segundos de rutina, sin contexto. Fue un error haber ocupado ese recurso como humor, fue un error viralizar esto. Los humoristas normalmente suben extractos de rutinas de otros colegas sin dimensionar lo que se estaba publicando. No es por justificar, pero es exagerado las más de 250 amenazas de muerte hacia mí, hacia mi hija. Funar es un acto ilegal. El bar donde se realizó el show no es responsable sobre el chiste viralizado, lamento mucho la situación. Hago llegar las disculpas correspondientes al bar, quienes me dieron la oportunidad de realizar un show a beneficio. Espero que mis disculpas sean igual de viralizadas como mi video”, declaró.