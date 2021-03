El ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias “comandante Ramiro”, dio una controversial entrevista desde su encierro en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde cumple condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

En conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) profundizó en el trasfondo de la operación que terminó con la vida del senador UDI.

Hernández Norambuena explicó que el FPMR definió a comienzos de 1990 la “Campaña por la dignidad nacional contra la impunidad”, con la que pretendían “hacer justicia” contra los “personajes que tenían que ver con las violaciones a los DD.HH”.

“Esa decisión fue porque ya sabíamos lo que era la ‘justicia en la medida de lo posible’, porque nos parecía una vergüenza, se estaba ya decidiendo por la impunidad, y nosotros no lo aceptábamos. Dentro de esa campaña el nombre de Jaime Guzmán es situado como uno de los objetivos dentro de una serie de otros nombres”, explicó.

Lee también: Maite Orsini explicó su reacción con Gonzalo Winter en punto de prensa: “Le han dado caleta de color”

En la lista había varios generales del Ejército, de la DINA, el ex fiscal militar Fernando Torres, el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán y algunos civiles, como el ex ministro del Interior Sergio Fernández.

Recordando el asesinato de Guzmán, el ex frentista comentó: “considero que fue un error político, porque no contribuyó a la política nuestra de colocar esa cuña de la temática de los DD.HH., pero considero que fue una operación justa, del punto de vista ético, por lo que significaba él y su vinculación a las violaciones a los DD.HH”.

Desde Chile Vamos, algunos parlamentarios criticaron la entrevista. El timonel de la UDI, Javier Macaya, dijo que la situación le parece una “vergüenza”, mientras que el diputado Diego Schalper (RN) cuestionó: “¿habrá otro país donde alguien condenado de asesinato y secuestro pueda dar entrevista desde cárcel de ‘alta seguridad’?”.

La ex ministra de Educación y actual candidata constituyente, Marcela Cubillos, pidió “que se fiscalice, investigue, aclare y sancione a responsables de permitir que un asesino que cumple condena por el crimen a un senador en democracia pueda dar una entrevista a TV”.